O BNDES do futuro busca onde está o novo, diz Rabello

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, comparou nesta segunda-feira o que o banco de fomento fazia no passado com o que ele pretende fazer no futuro. Durante entrevista no programa Canal Livre, da Rede Bandeirantes, Rabello disse que o BNDES do futuro buscará “onde está o novo”.

“Eu vejo um BNDES do futuro que busca onde é que está o novo, que ainda não tem mercado. Vamos dizer, uma área de inovação, uma área de microempreendimento… as áreas em que o setor privado ainda não tem muito apetite”, afirmou.

Segundo Rabello, no passado, o BNDES escolhia setores para investir, o que acabava gerando graves exclusões. O presidente disse, ainda, que pretende capilarizar a presença do BNDES, “ainda que virtual”, no território nacional.(Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)