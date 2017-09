Número de mortos por Irma sobe para 22 nos EUA

NOVA YORK, 13 SET (ANSA) – O número de mortos durante a passagem do furacão Irma nos Estados Unidos subiu para 22, segundo novo balanço divulgado nesta quarta-feira (13) pelo jornal “Abc News”, citando fontes oficiais. Em meio à destruição, as autoridades realizam uma grande operação para restaurar a eletricidade para milhões de pessoas em três estados do sudeste do país. |de acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergência (FEMA), ao menos 192 mil pessoas estão em abrigos na Flórida e cerca de sete mil no estado da Geórgia.

Na Flórida, ao menos 2,3 milhões de pessoas já tiveram a energia elétrica reestabelecida, no entanto, 4,4 milhões ainda continuam no escuro. Segundo as autoridades, a situação será normalizada em até 10 dias, principalmente na costa ocidental do estado. O presidente norte-americano, Donald Trump, viajará na quinta-feira à Flórida para constatar os danos causados pelo Irma. “Minha preocupação se mantém por todos os afetados pelos furacões”, tuitou a primeira-dama, Melania Trump, ressaltando que acompanhará o presidente na viagem.

A porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders disse que “o presidente e todo o governo continuam monitorando a situação em Porto Rico, Ilhas Virgens americanas, Flórida, Texas e todas as áreas afetadas pelos furacões Irma e Harvey”.

Com inundações, imóveis e árvores desabados e um blackout, os moradores e proprietários de imóveis das regiões afetadas não poderão acessar as casas para avaliar os danos causados pela passagem do fenômeno.

Por ter perdido força e não ter causado os estragos previstos em Miami, o furacão Irma já é considerado uma tempestade tropical.

Com o novo balanço, somando as vítimas no Caribe e nos EUA, o Irma matou ao menos 59 pessoas. (ANSA)