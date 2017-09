Número de mortos em passagem do Irma chega a 82

ROMA, 15 SET (ANSA) – As autoridades da Flórida informaram nesta sexta-feira (15) que subiu para 32 o número de mortes causadas pela passagem do furacão Irma pelo estado, elevando para 82 a quantidade total de vítimas fatais do fenômeno.

Nos Estados Unidos, o furacão chegou no domingo (4) após devastar diversos pequenos países no Caribe. Além da Flórida, também foram registrados sete falecimentos nos estados da Geórgia e na Carolina do Sul.

O número de mortos incluiu os oito idosos encontrados sem vida em um asilo na região de Miami. Eles moravam na residência em frente a um hospital e podem ter morrido por causa do calor excessivo que atingiu o estado, já que a energia elétrica ficou cortada por diversos dias.

Até nesta sexta, ao menos 1,5 milhão de pessoas ainda estavam sem energia elétrica em sua residência. (ANSA)