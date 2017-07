Novo tiroteio no Pavão-Pavãozinho assusta moradores

O morro Pavão-Pavãozinho, no bairro de Copacabana, zona sul do Rio, voltou a ser palco de um intenso tiroteio na manhã deste sábado. Os tiros podiam ser ouvidos a seis quadras de distância da comunidade, como testemunhou a reportagem. O barulho das rajadas começou por volta das 8h30. Moradores estavam assustados nas ruas do bairro e fizeram relatos nas redes sociais.

Na última quarta-feira, 28, cinco pessoas ficaram feridas e duas pessoas morreram durante confrontos entre policiais militares e criminosos no Pavão-Pavãozinho. O porteiro Fábio Franco de Alcântara foi atingido por estilhaços de uma granada durante um confronto entre policiais militares e criminosos na entrada do morro. Assustada com a troca de tiros, a moradora da comunidade Elisangela Gonçalves teve um mal súbito e não resistiu. No mesmo dia um jovem morreu baleado na Rocinha, no bairro de São Conrado, também na zona sul carioca.

“A bala comendo novamente em Copacabana. Infelizmente está virando rotina!”, postou uma moradora na página Copacabana Alerta, no Facebook. A postagem foi seguida por 49 comentários de moradores dando testemunhos similares e reclamando do aumento da violência no bairro.

O Estado entrou em contato com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora para apurar se há feridos, mas ainda não obteve retorno.