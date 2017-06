Novo single de Anitta, ‘Paradinha’ segue causando furor

Faz duas semanas que Anitta lançou o single “Paradinha”. E, ao contrário do que o título da canção sugere, vai ser difícil não entrar nessa onda. Ou nessa “ola”.

O sucesso do hit, que tem pegada reggaeton e é cantado quase que totalmente em espanhol, está escancarando as fronteiras da América Latina para a funkeira carioca, que já repercutiu na MTV Latina, ganhou destaque no Spotify Viral 50 Uruguai e foi comparada a Beyoncé por uma revista mexicana.

Mais do que isso: a música é um fenômeno na internet. E tudo por conta de uma ação que desafia participantes a imitarem a dança do clipe, visualizado mais de 35 milhões de vezes no YouTube, em lugares inusitados. É o #ParadinhaChallenge.

Usando a hashtag, você pode não apenas arriscar um rebolado sensual nas redes, como também vai encontrar vídeos de quem já tentou seguir os “pasitos” de Anitta.

Precisa de inspiração?