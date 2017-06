Novas exposições comemoram aniversário de 209 anos do Jardim Botânico do Rio

A exposição Rede Abrolhos: Monitorando o Maior Complexo Coralíneo do Atlântico Sul faz parte das comemorações do aniversário do Jardim BotânicoPaulo de Araújo/MMA

O aniversário de 209 anos do Jardim Botânico do Rio, comemorado hoje (13), terá como destaque, além da revitalização da área da Região Amazônica do Parque, a abertura de novas exposições. A mostra Rede Abrolhos: Monitorando o Maior Complexo Coralíneo do Atlântico Sul, instalada no hall do Museu do Meio Ambiente e poderá ser visitada a partir de amanhã (14).

A exposição tem 40 fotografias com imagens aéreas e submarinas, exemplares da fauna e da flora marinha e equipamentos científicos utilizados pelos cientistas para estudar a região de Abrolhos, a maior biodiversidade da costa brasileira.

Também a partir de amanhã, no Museu do Meio Ambiente, será aberta a exposição do 16º Concurso de Fotografia do Jardim Botânico. Organizada pela Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB) a mostra reúne 23 fotos selecionadas do concurso de 2016.

Pensamento científico

A programação de aniversário tem ainda a exposição Herbário: Coleção e Ciência que, com imagens, textos e objetos, mostra detalhes das coleções preservadas a partir dos acervos baseados nas pesquisas. “A exposição está construída em dois blocos. Uma parte mostra que a ciência é construída no passado partindo de Humboldt, de Macius, Barbosa Rodrigues, por estes naturalistas que começaram a catalogar a flora das Américas e a segunda parte que mostra o nosso trabalho diário que continua existindo e não é só uma memória”, diz a pesquisadora e curadora da exposição, Rafaela Forzza.

Rafaela disse que um dos objetivos da exposição é embutir nas crianças o pensamento científico desde cedo e isso ocorre durante as visitas de alunos do ensino fundamental, médio e superior. “Eles vivenciam o nosso dia a dia e, depois de passar pela exposição, são encaminhados para dentro das coleções. É perceptível como isso estimula essas crianças quererem ser cientistas, como a nossa vida é legal para eles. Como a gente está no imaginário, quando a gente mostra que com uma boa educação qualquer um pode virar um cientista, a gente abre o caminho para eles”.

No ano em que comemora os seus 209 anos, o Jardim Botânico se prepara para mais uma atração. O presidente do instituto, Sérgio Besserman Vianna revelou que no segundo semestre serão inauguradas novas áreas com plantas trazidas da África, outra com espécies relacionadas na Bíblia e ainda uma trilha com plantas usadas pelos índios. “Se tudo correr bem vamos ter uma muda de uma oliveira do Monte das Oliveiras. No mesmo dia a gente faria a trilha das plantas africanas não só alimentares, mas do candomblé e da umbanda e dos primeiros botânicos do Brasil que foram os índios. Faremos a trilha do conhecimento indígena das plantas brasileiras”, disse.