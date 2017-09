Novacki encerra missão ao Irã e países devem criar comitê consultivo agrícola

São Paulo, 14/9 – O Ministério da Agricultura informou nesta quinta-feira, 14, que o secretário executivo Eumar Novacki encerrou visita ao Irã, onde foi promover parcerias comerciais. “Um dos assuntos tratados com representantes do governo iraniano foi a criação do Comitê Consultivo Agrícola (CCA), o que poderá ocorrer em novembro próximo”, disse o Ministério, lembrando que o Irã é o quarto maior comprador de produtos agropecuários brasileiros.

Ainda de acordo com a pasta, o Irã tem interesse em investir em outros países seja por meio da compra de terras ou de parcerias com empresas locais. “A prioridade de investimentos externos do país é garantir acesso à produção de grãos”, disse o Ministério em nota.

O secretário reuniu-se com Arzhang Javadi, vice-ministro de Agricultura e membro da Jihad Esteghlal Company, uma das principais companhias que importam produtos alimentícios no Irã.

Com Javadi, tratou de Acordo de Cooperação em Saúde Animal e da criação do Comitê Consultivo Agrícola.

Ao vice-ministro, reforçou o interesse do Brasil em manter parceria com o Irã de longo prazo, baseada no mútuo benefício e na confiança recíproca.