Nova operação em Costa Barros deixa 1.200 crianças sem aula

Uma nova operação conjunta das polícias Civil e Militar na região de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 1.200 crianças sem aula na manhã de hoje (28). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, uma escola e três unidades de educação infantil da comunidade da Pedreira ficaram sem funcionar.

Hoje foi o segundo dia de ação das duas polícias na região. Os agentes localizaram um ponto de desmanche de veículos roubados. Foram recuperadas várias peças, além de oito carros e uma moto.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, os policiais conseguiram encher três caminhões com as peças recuperadas.