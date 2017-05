Nos EUA, advogado Jay Clayton é confirmado pelo Senado diretor da SEC

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira a indicação do presidente Donald Trump para comandar a Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários americana), Jay Clayton. O advogado de Wall Street tem como meta reverter o declínio no número de companhias públicas ao longo dos últimos 20 anos no país.

Clayton buscará também reverter a tendência de duas décadas de novas regulações do governo americano sobre companhias públicas. Algumas delas foram reações a crises nos mercados, como protocolos restritos contra fraudes contábeis. Grandes investidores, porém, podem se rebelar contra esforços que venham a ser percebidos como geradores de menor transparência.

O Senado aprovou o advogado por 61 votos a 37. Clayton foi alvo de críticas por seus laços legais com o Goldman Sachs, forjados durante sua carreira como sócio da Sullivan & Cromwell. Esse vínculo com o Goldman impedirá que ele vote em assuntos que afetam diretamente o banco. Fonte: Dow Jones Newswires.