Norte-americano bate tenista da Geórgia e fatura o título do ATP 250 de Memphis

Neste domingo, o tenista norte-americano Ryan Harrison não teve dificuldades e venceu Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e conquistou o título do Torneio de Memphis, um ATP 250 disputado em quadras duras e indoor, nos Estados Unidos.

Esta foi a primeira conquista de Ryan Harrison, número 62 do ranking da ATP, em sua primeira final de simples na carreira. Já o georgiano aparece como 67.° colocado e nunca conquistou um troféu. Os dois se enfrentaram pela primeira vez no circuito profissional neste domingo.

Na partida, Ryan Harrison mostrou muita superioridade e venceu o primeiro set após apenas 27 minutos. Já a segunda parcial ficou marcada por seu bom trabalho para salvar 10 break points – não foi quebrado sequer uma vez na partida – e fechar a partida após uma hora e 16 minutos.

Com a vitória, além do troféu, Ryan Harrison embolsou um cheque de US$ 114.595,00 (aproximadamente R$ 356 mil) e 250 pontos. Eles devem levá-lo à 43.ª posição do ranking da ATP, empatando com a sua melhor colocação, de julho de 2012.