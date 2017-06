No último teste antes do Pan, seleção feminina de handebol volta a bater Portugal

A seleção brasileira feminina de handebol derrotou Portugal por 38 a 25 (20 a 9 no primeiro tempo), nesta terça-feira (13), no ginásio Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo (SP). O amistoso foi o último teste antes de a equipe disputar o Campeonato Pan-Americano, que será em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 18 a 25 deste mês.

Portuguesas e brasileiras já haviam se enfrentado no último domingo na decisão do título do Torneio Quatro Nações, com vitória das donas da casa por 35 a 29. Desta vez, o Brasil conseguiu corrigir as falhas que tinha apresentado na defesa e mostrou evolução em relação ao quadrangular da última semana, que teve também Chile e República Dominicana.

“Tomamos menos gols. O primeiro tempo foi muito bom. Nossa defesa mostrou como estaremos no Pan-Americano, com uma transição bem forte. No segundo, mudamos mais a equipe, colocamos Duda e Tamires juntas e ainda falta um pouco de comunicação entre elas. Tomamos mais gols do que desejávamos na etapa final, mas produzimos bem no ataque e equilibrou”, avaliou o técnico interino Sérgio Graciano.

A armadora Deonise também fez uma análise positiva do desempenho da equipe. “Desde que o Graciano entrou, ele tentou implementar uma defesa nova e ainda temos que ajustar algumas coisas, naturalmente. Ele quer uma defesa com bastante flutuação e pouco contato. Então, fica muito aberta e precisa de sincronia e muita comunicação. Mas a avaliação é positiva. Hoje (terça-feira) jogamos muito melhor do que nas últimas partidas”.

Ainda há três treinos programados antes de a delegação brasileira embarcar para Buenos Aires, neste sábado. No Pan-Americano – que vale três vagas para o Mundial da modalidade, na Alemanha, em dezembro -, o Brasil vai enfrentar Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Porto Rico na primeira fase.

O time que vai defender o Brasil na competição continental será o mesmo que enfrentou Portugal: as goleiras Babi e Jéssica; as armadoras Amanda, Bruna, Deonise, Duda e Patrícia; as centrais Ana Paula, Dani Joia e Mayara; as pontas Dayane, Jéssica Quintino, Mariana Costa e Samira; e as pivôs Tamires Anselmo Costa e Tamires Morena de Araújo. A capitã será Babi.