No Rio, crianças e adultos fazem bolhas de sabão pela paz

Reunidos hoje (28) em Ipanema, na zona sul do Rio, crianças e adultos participaram do evento Bolhas de Sabão pela Paz, versão brasileira do Global Bubble Parade, movimento mundial que tem o objetivo de promover resiliência, diversidade e interações positivas com as cidades em busca da paz.

“Nosso objetivo é o encontro e a busca da felicidade, pois estamos vivendo momentos complicados no país e no mundo. É um evento dedicado às crianças e aos adultos, pois para gostar de bolhas não tem idade, elas nos lembram as memórias afetivas da infância. Para resgatar nossa criança interior, livre como uma bolha de sabão”, disse uma das organizadoras do evento, aline Meira.

As crianças produziram suas próprias bolhas e se admiraram com as bolhas gigantes feitas pelos organizadores do evento. Muitos pais levaram os filhos para brincar no espaço montado em frente ao Posto 9, na Praia de Ipanema. “As bolhas têm a ver com alegria, com celebrar a vida. A paz é isto. Se ensinarmos as crianças a estabelecer conexões, já estaremos caminhando para um mundo melhor”, disse a mediadora de conflitos Cristina Rafaela.

O Global Bubble Parade ocorre simultaneamente, neste domingo, em 70 cidades, em 50 países. No Brasil, foi realizado no Rio, em Curitiba e em São Paulo.