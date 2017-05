No retorno ao Chile, Barrios celebra boa fase no Grêmio: ‘Tenho que aproveitar’

Lucas Barrios foi o grande destaque da vitória do Grêmio sobre o Guaraní-PAR, na semana passada, ao marcar três gols na Arena. O argentino naturalizado paraguaio será novamente titular nesta quarta, quando o time pode garantir uma vaga na próxima fase da Libertadores. No Chile, que o jogador conhece também, os gaúchos enfrentarão o Deportes Iquique.

“Eu me sinto bem aqui no Chile, me sinto em casa. Conheço o povo chileno, que me recebeu muito bem. Aqui, tive a oportunidade de ganhar um campeonato com o Colo-Colo. Mas nesta quinta-feira, tenho que tratar de fazer um grande jogo para que todo o time do Grêmio se sinta bem”, comentou nesta terça.

Barrios teve passagens por três clubes chilenos: Temuco, Colo-Colo e Cobreloa. Neste último, inclusive se acostumou a jogar no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, justamente onde o Grêmio enfrentará o Iquique nesta quarta, às 19h30 (horário de Brasília).

Vindo de uma ótima atuação e em um local que conhece tão bem, o cenário parece armado para que o atacante mantenha o bom momento no Grêmio, e é esse seu objetivo para a partida.

“É um momento bom. O atacante quando começa a fazer gols, a confiança aumenta, com o treinador, com todo mundo. Tenho que aproveitar”, considerou. “Estou há dois meses aqui. A verdade é que estamos encaixando melhor a cada dia.”

Se Barrios é titular, o técnico Renato Gaúcho preferiu fazer mistério e não confirmou o substituto de Miller Bolaños para a partida. Fernandinho deve atuar, mas Arthur e outra opção. “Não sabemos quem vai jogar ainda, é o treinador que escala”, despistou o atacante.