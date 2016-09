No Recife, Atlético-PR quer embalar após vitória de virada no final de semana

O Atlético Paranaense enfrenta o Santa Cruz, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Arruda, no Recife, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, querendo vencer e embalar na competição. Animado com a virada sobre o Internacional no final de semana, que deixou o time na oitava posição, mas a apenas quatro pontos do quarto colocado Corinthians, o time rubro-negro quer a vitória para encostar no grupo de cima da tabela de classificação.

O técnico Paulo Autuori ainda não definiu a equipe, mas os laterais Galhardo (direito) e Sidcley (esquerdo) permanecem vetados pelo departamento médico e deve ser substituídos por Léo e Nicolas, respectivamente.

A preocupação do treinador é com o aproveitamento do time fora de casa, que não tem agradado. “Se tivéssemos uma produção melhor fora de casa estaríamos no G4 com certeza”, disse Paulo Autuori.