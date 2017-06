No Paraná, Palmeiras tenta começar reação no Brasileirão contra o Coritiba

Com o segundo pior início de Campeonato Brasileiro nos 10 últimos anos, o Palmeiras joga contra o Coritiba nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela quinta rodada, para pontuar pela primeira vez fora de casa e não deixar os adversários abrir vantagem na tabela de classificação. O time tem quatro pontos em quatro jogos e jogará desfalcado contra um adversário motivado pela vitória sobre o Atlético Paranaense no clássico do último fim de semana.

O Palmeiras não contará com seis titulares para a partida em Curitiba. O técnico Cuca não terá entre convocados para amistosos de seleção e atletas problemas físicos: os zagueiros Edu Dracena e Mina, o lateral-direito Jean, o meia Guerra e os atacantes Dudu e Borja. O setor mais enfraquecido é a zaga, que deve ter uma dupla inédita, formada por Juninho e Antônio Carlos.

O time se preocupa com o momento, pois são três rodadas sem vitória e com os líderes a seis pontos de distância. “O Cuca é um treinador que passa muita confiança. Essa fase que estamos passando é questão de tempo, pelo time que temos”, explicou o atacante Keno, substituto de Dudu na partida contra o Coritiba. “O Cuca vem fazendo modificações para testar quem está fora”, completou.

O início ruim do Palmeiras, com 33% de aproveitamento dos pontos nas quatro primeiras rodadas, só não é pior nesta década do que o início da campanha de 2012. Na temporada em que foi rebaixado, o clube conquistou apenas um ponto nesses primeiros jogos, com um empate e três derrotas. No ano passado, quando foi campeão, a essa altura da competição tinha retrospecto um pouco superior, com seis pontos.