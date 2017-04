No Dia Internacional da Dança, Brasília tem programação extensa e gratuita

No Dia Internacional da Dança, Brasília tem uma programação extensa e gratuita ao longo de todo sábado (29) e domingo (30) em locais públicos da capital como a Torre de TV, Rodoviária do Plano Piloto e Praça do Relógio, em Taguatinga.

A quarta edição do Marco Zero – Festival Internacional de Dança em Paisagem Urbana – traz performances artísticas relacionadas à arquitetura de Brasília e propõe reflexões sociológicas sobre o espaço urbano e sua ocupação pelo povo, os limiares entre o corpo individual e o social, Lei do Silêncio e representatividade LGBTI, entre outros.

Confira a programação completa:

Sábado

10h Mariana Pimentel (DF/RJ)

Performance: Take a Picture With a Brazilian Woman for 0,71 cents (40 min)

Local: Circuito – Feira do Guará

11h Maria Baderna (RJ)

Ação Relâmpago: Respiradores de Ar (20 min)

Local: Altura do Cine Centro São Francisco – Eixão Sul

11:30h Andrea Jabor (RJ)

Performance: Experiências extraordinárias para a primeira infância – A

Rainha e o Lugar (20 min)

Local: Pilotis 104 sul – Bloco G

14h Olivia Orthof e Laryssa telles (DF)

Ação Guerrilha: (Pole)mica (5 min)

Local: Vagão do Metrô

16h Letícia Ramos & Jeff Antonio – Cia d Fora (RJ) convidam Trio de Cordas

Performance: Por um fio (40 min)

Local: Museu Nacional

16h Kleber Damaso (GO)

Performance: O homem cara de tijolo – homem tijolo (40 min)

Local: Museu Nacional

16h:30 Martín Inthamoussú (Uruguai)

Performance: Así sucedia con todo (40 min)

Local: Museu Nacional

17h Claudia Holanda (PE/RJ)

Intervenção Sonora: Cinema para os ouvidos (30 min)

Local: Praça dos 3 Poderes

17h30 Negro Val Ramedlav (PI)

Performance: Danço porque não sei voar (30 min)

Local: Praça dos 3 Poderes

18h Coletivo CEDA-SI (DF)

performance: CorpOásis

Local: Praça dos 3 Poderes em baixo do Panteão

19h Mostra de Videodança

Dança em foco/Curador: Paulo Caldas (60 min)

Local: Panteão da Pátria

20h Ricky Seabra (CE)

Lecture-performance: Preâmbulo (2h)

Local: Praça dos 3 Poderes

22h Lançamento

Projeto Bebendo blues e comendo jazz (DF)

Local: Praça dos 3 Poderes

Domingo

9h Laryssa Telles (DF)

Ação Guerrilha: O que pode um corpo (15 min)

Local: Viaduto do Eixo Norte

10h Coletivo CoisAzul (DF)

Performance: Torre Azul (1h40)

Local: Torre de TV

10h Artesãos do Corpo (SP)

Performance: Witness (25 min)

Local: Parque Olhos d’água

10h30 Ary Nunes Coelho e Luisa Günther (DF)

Performance: Conectando com o mover do outro (15 min)

Local: Parque Olhos d’água

14h Mariana Pimentel (DF/RJ)

Performance: Take a Picture With a Brazilian Woman for 0,71 cents (40 min)

Local: Feira da Torre de TV

16h30 Ary Nunes Coelho e Luisa Günther (DF)

Performance: Tenho a possibilidade de dançar o mover da pipoca (15 min)

Local: Torre de TV

17h30 e 18h Cia Nós No Bambu (DF)

Performance: CaPoesia (15 min)

Local: Torre de TV

18h30 Encerramento

Grupo Pra Cima (DF)

Performance: #1DosNossos (40 min)

Local: Torre de TV