O piloto alemão da Mercedes, Nico Rosberg, que largou da pole, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Cingapura de Fórmula 1, ao término de uma disputa acirrada, à frente do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

O pódio foi completado com o outro piloto da Mercedes, o britânico Lewis Hamilton, que perdeu a liderança do Mundial para Rosberg, com oito pontos de vantagem.

