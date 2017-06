Neymar faz ‘lobby’ por Lucas Lima, do Santos, no Barcelona: ‘Estou torcendo’

O Barcelona deve mesmo ser o destino do meia Lucas Lima. Quem deu pistas sobre o destino do camisa 10 do Santos foi Neymar, amigo pessoal do atleta e que está na torcida para que eles joguem juntos a partir de 2018.

“Estou ajudando, estou ajudando. É um menino que a gente admira, que eu gosto muito. Um grande amigo que eu tenho. Espero que ele seja feliz, mesmo se não for no Barcelona, mas espero que seja com a gente”, disse o craque do time espanhol, que participou nesta quinta-feira de um leilão promovido pelo seu Instituto em um hotel na zona sul de São Paulo.

“Ele é um bom jogador para o Barcelona. Espero que dê tudo certo e receberemos ele de braços abertos”, disse Neymar, que atuou ao lado de Lucas Lima na seleção brasileira.

O atacante se posicionou também sobre o italiano Marco Verratti, outro jogador especulado no clube espanhol. “É um craque, um grande jogador. Dará muitas alegrias se chegar ao Barça”, finalizou.