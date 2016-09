Neymar apresenta trecho de sua música e é ‘apedrejado’ nas redes sociais

Após anunciar a pretensão de lançar-se na carreira musical e afirmar no Twitter que lançaria seu novo single nesta quarta-feira, 14, Neymar cumpriu a promessa e postou pela manhã, no Facebook, uma amostra da canção, “Yo Necesito”. No entanto, o agora cantor foi “apedrejado” nos comentários do vídeo.

“Inacreditável, Neymar sempre batendo recordes, seja na bola como positivos (sic) ou na música como negativo”, disse um usuário. No vídeo, nem o amigo que estava ao lado do craque conseguiu segurar a risada enquanto o atleta cantava. Outro usuário não perdoou: “É Neymar se vc fosse viver da música ia morrer de fome. kkkk. O cara lá no fundo só rindo dele”, escreveu.