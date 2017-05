Neto Baiano marca e CRB vence Ceará no jogo de abertura da Série B do Brasileiro

Um duelo de campeões estaduais abriu o Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira. O CRB, tricampeão alagoano, levou a melhor em cima do Ceará, campeão cearense, vencendo por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O gol da vitória, o primeiro da competição, foi marcado pelo centroavante Neto Baiano.

Os dois campeões estaduais brigam por uma vaga entre os quatro primeiros da segunda divisão nacional. O CRB vem de conquista sobre o rival CSA, enquanto que o Ceará se sagrou campeão cearense sobre o Ferroviário.

O jogo começou estudado, com as duas equipes mostrando preocupações defensivas. Mas, aos poucos, o time da casa foi se soltando mais. Mostrando mais velocidade e explorando muito as laterais, o CRB criava as principais jogadas e foi assim que abriu o placar. Aos 38 minutos, o lateral-direito Marcos Martins cruzou na medida para Neto Baiano. Completamente livre, o centroavante teve espaço para se posicionar e completar de cabeça para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Ceará conseguiu equilibrar as ações, mas não mostrava poder ofensivo para transformar a presença no campo de ataque em lances de perigo. O CRB era perigoso nos contra-ataques, mas também não estava em noite inspirada. Ambos terão que melhorar muito para sonhar com o acesso.

Nesta terça-feira, às 21h30, o Ceará recebe o Boa no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela segunda rodada. No outro sábado, dia 22, às 16h30, o CRB visita o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 0 CEARÁ

CRB – Juliano; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego; Adriano, Yuri, Edson Ratinho e Chico (Danilo Pires); Mailson (Maxwell) e Neto Baiano (Elias). Técnico: Léo Condé.

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira e Romário; Raul, Richardson e Felipe Menezes (Arthur); Alex Amado (Maxi Biancucchi), Wallace Pernambucano e Roberto. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL – Neto Baiano, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego, Adriano, Yuri, Chico e Neto Baiano (CRB); Rafael Pereira e Raul (Ceará).

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).