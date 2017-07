Nenê e Cristiano Felício renovam contratos com suas equipes na NBA

Os brasileiros Nenê e Cristiano Felício renovaram seus contratos com suas respectivas equipes nas últimas horas, na abertura da janela de transferências da NBA. Nenê, mais antigo brasileiro jogando na liga profissional norte-americana, estendeu seu vínculo por quatro temporadas com o Houston Rockets. Pelo mesmo período, Felício renovou com o Chicago Bulls.

“Primeiro quero agradecer a Deus por me abençoar e cuidar de mim. Quero agradecer à minha família, amigos, e à nação vermelha dos Rockets pelo amor, pelo respeito e pela confiança no meu trabalho! Eu sempre os representarei da melhor forma que eu puder… Muito obrigado e vamos continuar o trabalho que começamos no último ano”, disse Nenê, nas redes sociais.

O brasileiro, de 34 anos, deve receber US$ 15 milhões (cerca de R$ 50 milhões) pelo novo contrato. Ele seguirá jogando ao lado de estrelas como James Harden e terá a companhia de Chris Paul, um dos reforços da equipe para a próxima temporada.

Mais novo, Felício ainda tem status de aposta na liga americana. Pelo novo contrato, que vai perdurar até 2021, ele deve embolsar US$ 32 milhões no Chicago Bulls. “Estou muito feliz, minha vontade era ficar em Chicago, aqui me sinto em casa”, comemorou o brasileiro.

“Quero agradecer a confiança que todos sempre tiveram em mim desde que cheguei, o que me ajudou demais na adaptação, no meu crescimento como jogador. Na última temporada, voltamos aos playoffs. Agora quero ajudar o Chicago Bulls a alçar voos ainda mais altos, escrever a minha história nessa franquia”, declarou Felício.

Pelo Bulls, o brasileiro acumula 97 partidas em duas temporadas disputadas. Foram 31 em 2015/2016 e 66 em 2016/2017. Em playoffs, foram seis jogos. Ele tem média de 14 minutos em quadra, com 4,3 pontos, 4,3 rebotes, 0,7 assistências e 0,3 tocos.