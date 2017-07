Nelson Freitas e Claudia Raia recebem críticas nas redes sociais

No último domingo, 2, ocorreu a final do Show do Famosos, no Domingão no Faustão. Nelson Freitas optou por interpretar James Brown em sua apresentação e recebeu muitos elogios dos jurados.

No entanto, nas redes sociais, a caracterização do humorista gerou críticas: Freitas está sendo acusado de fazer ‘blackface’, ou seja, de se pintar de negro. Ao comentar a apresentação, o ator falou que “queria ser ‘negão'”, como James Brown. A frase e a ‘maquiagem’ foram julgadas como racistas por alguns espectadores do Domingão.

Diversos internautas também avaliaram que houve preconceito racial da parte de Claudia Raia. “Eu queria ser ‘negona’ também! Eu vim só com a bunda de negona, com o resto não vim. Eu queria ser ‘nega’, eu amo a música soul, a black music”, disse a atriz, ao elogiar Nelson Freitas.