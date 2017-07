Navio de guerra americano se aproxima de ilha controlada por Pequim

Um navio de guerra dos Estados Unidos navegou neste domingo (2) nas proximidades de uma ilha ocupada por Pequim, no mar da China meridional, em uma operação com o intuito de demonstrar a liberdade de navegação nesse local de disputa – alegou uma autoridade americana.

O destróier “USS Stethem” passou a menos de 12 milhas náuticas (22 km) da ilha Triton, que faz parte do arquipélago das ilhas Paracel, relatou a mesma fonte.

O território também é reivindicado por Taiwan e pelo Vietnã.

Com potencial para irritar Pequim, esta foi a segunda vez, desde o início do governo Donald Trump, que os EUA fizeram uma operação desse tipo, nessa região.

A primeira aconteceu em 25 de maio no arquipélago Spratley, situado ao sul.

Ainda de acordo com o governo americano, essas manobras visam a defender a liberdade de navegação. Têm como objetivo se opor à soberania da China, ou de qualquer outro país sobre essas águas e ilhas, à espera de uma solução diplomática para a questão.

Pequim reivindica a quase totalidade do mar da China meridional. Dele, fazem parte zonas muito próximas à costa de inúmeros países do Sudeste Asiático, além de trechos do arquipélago Paracel e de várias ilhotas do arquipélago Spratley. Estas últimas foram ampliadas artificialmente para abrigar potenciais bases militares.