Natura e L’Oréal pretendem assinar contrato pela The Body Shop no dia 26

A Natura informou nesta terça-feira, 21, por meio de fato relevante, que a LOréal concluiu de maneira favorável o processo de consulta ao seu conselho de empregados com relação à venda de 100% das ações de emissão da The Body Shop International e seu grupo de subsidiárias.

Assim, a Natura e a L’Oreal pretendem firmar um contrato de compra e venda de ações de emissão da The Body Shop, cuja assinatura está prevista para ocorrer no próximo dia 26 de junho de 2017, em Londres. “O fechamento da operação de aquisição da The Body Shop permanece condicionado às aprovações regulatórias aplicáveis, notadamente no Brasil e nos Estados Unidos da América”, destaca a Natura no comunicado.

A Natura fez, no começo deste mês, uma oferta firme que estima o valor da The Body Shop em 1 bilhão de euros (US$ 1,12 bilhão).