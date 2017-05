Napoli celebra 30 anos de 1º ‘scudetto’ com festa polêmica

NÁPOLES, 11 MAI (ANSA) – A festa pelos 30 anos do título italiano do Napoli foi envolta em polêmicas nesta quarta-feira (10) após os jogadores daquela histórica conquista, liderada por Maradona, serem impedidos de dar uma volta no gramado do estádio San Paolo.

A programação oficial do Napoli previa que o time faria uma festa na área interna do estádio e desse um giro pelo gramado, no entanto, quando Bruscolotti e seus companheiros chegaram na pista de atletismo, foram impedidos por funcionários municipais de pisar na grama.

“Nos disseram que não estávamos autorizados. Não tenho palavras, não sei quem é responsável, mas deixar fora do estádio o time campeão é inédito”, disse um desapontado Bruscolotti.

Enquanto os jogadores seguiram para os demais eventos do dia, começou uma troca de acusações polêmicas. “Pelo atual regime contratual que regula a relação entre a administração municipal e o Napoli, o uso do campo de jogo e de áreas próximas do gramado são de exclusiva utilização da SSC Napoli que apoia, entre outras coisas, os custos de manutenção ao fim da temporada”, explicou em nota o assessor de Esportes de Nápoles, Ciro Borriello. No comunicado, o secretário destaca que era necessária uma “autorização” especial para uso do gramado vinda do próprio Napoli. Já o clube italiano ressaltou que “é verdade” que o time tem o uso exclusivo do gramado, “mas é também verdade que a sociedade não tem alguma competência sobre as áreas próximas”. “Além disso, o Napoli Futebol não tem nenhum documento para autorizar a quem quer que seja o uso da pista atlética, coisa que eventualmente só a comuna de Nápoles pode fazer”, acrescentou o clube.

Apesar da polêmica, antes do incidente, os ex-jogadores receberam medalhas comemorativas pela conquista da Prefeitura da cidade e Diego Armando Maradona declarou que aquela conquista do Campeonato Italiano 1986/1987 marcou o “mais belo dia da minha vida”. (ANSA)