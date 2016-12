Não podemos nos acomodar em 2017 com legislação trabalhista de 1950, diz Skaf

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, defendeu a reformulação das leis trabalhistas durante evento para anunciar as medidas no Palácio do Planalto. “Fico muito feliz por no final do ano, onde todo mundo já poderia pensar que o ano já foi, o governo dar uma demonstração de que até o último minuto esta com dedicação total buscando a melhoria”, iniciou Skaf.

Skaf afirmou que a reedição da medida provisória do Programa Seguro Emprego (PSE) é oportuna e necessária. “Não podemos nos acomodar em 2017 com uma lei de 1950. Não podemos achar que é certo a pessoa tirar as férias de 30 dias, se convier dividir em duas ou três vezes”, afirmou.

Skaf afirmou ainda que a jornada trabalhista de 220 horas mensais não vai mudar, mas pode haver um entendimento diferenciado. O que o empresário defende é que a possibilidade de acordo entre trabalhador e patrão possa ser possível na lei. Skaf disse ainda que o Congresso Nacional terá a sensibilidade necessária para aprovar as medidas enviadas pelo governo.

Além de Skaf, também discursaram no evento o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio Neto e outros.