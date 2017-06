‘Não podemos esperar levar gol para reagir’, diz Thiago Santos no Palmeiras

Os jogadores do Palmeiras fizeram críticas à atuação do time no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Inter, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Apesar de o resultado ter classificado a equipe, o elenco disse que a apresentação na etapa inicial deve ser esquecida, por ter sido uma das piores atuações do ano.

O clube paulista chegou a levar 2 a 0 no placar e só achou o gol da classificação no segundo tempo, com Thiago Santos. “A gente se classificou porque fizemos um bom segundo tempo. Não pode esperar o resultado ser contra para só depois reagir e correr atrás”, disse o volante à TV Globo depois da partida. “Nós temos que melhorar. O primeiro tempo que a gente fez, não podemos mais fazer. É preciso fazer mais”, afirmou.

A derrota por 2 a 1 se somou à vitória no Allianz Parque por 1 a 0 para classificar o Palmeiras graças ao critério de gols marcados fora de casa. O time admite ter feito em Porto Alegre uma partida com atuação bem abaixo do ideal. “Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que podíamos produzir. Nos cobramos e voltamos com uma postura diferente. Continuamos lutando e fizemos o gol no segundo tempo”, afirmou o atacante Willian.

O Palmeiras deve ter o compromisso seguinte pelas quartas de final da Copa do Brasil apenas no fim de junho. Até lá, a equipe terá uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro, com duas partidas por semana. A próxima será no domingo, contra o Atlético-MG, no Allianz Parque.