Não há previsão de alterar preços dos combustíveis, diz diretor da Petrobras

O diretor de Refino e Gás Natural da Petrobras, Jorge Celestino, afirmou ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que não há qualquer previsão de alterar os preços dos combustíveis no mercado interno. Ele reiterou a posição que vem sendo divulgada pela empresa de que as análises de preços ocorrem semanalmente em reuniões de diretoria e que, nesta semana, o consenso foi pela manutenção.

Apesar de dizer que não está no radar reduzir os preços para equipará-los aos do mercado internacional, contou que na próxima semana, “como sempre”, o tema voltará a ser analisado. Celestino, mais uma vez, disse que a Petrobras continua avaliando a competição com importadores para determinar até que momento a perda de participação de mercado começa a ser uma ameaça. Por enquanto, segundo o diretor, a empresa está tranquila com a concorrência.

A independência em definir seus preços, sem ingerência política, foi tratada ontem pela diretoria em coletiva de imprensa para apresentar o plano de negócios para os próximos cinco anos. O presidente da companhia, Pedro Parente, enfatizou a liberdade e a “natureza empresarial” da sua decisão em relação aos combustíveis.

No mercado, no entanto, persiste a insegurança sobre a política adotada pela Petrobras, o que afeta a sua capacidade de atrair sócios para as refinarias, como pretende a petroleira.