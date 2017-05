‘Não dá para acreditar’, diz Rodinei após eliminação do Flamengo

Um gol sofrido aos 47 minutos do segundo tempo, somado ao triunfo do Atlético Paranaense diante da Universidad Católica definido também no fim da partida, nesta quarta-feira, resultou na surpreendente eliminação do Flamengo na Copa Libertadores. E a decepção ficou evidente entre os jogadores.

Depois da derrota para o San Lorenzo por 2 a 1, na Argentina, pelo Grupo 4, o lateral-direito Rodinei foi questionado sobre a eliminação. E, da maneira sucinta, ele resumiu o sentimento do elenco: “Não dá para acreditar”, comentou ao SporTV o jogador, autor do gol flamenguista no duelo.

Rodinei também fez uma análise sobre o jogo e sobre a virada sofrida nos minutos finais – os gols do San Lorenzo foram marcados apenas aos 30 e aos 47 minutos do segundo tempo. “Foi uma falta de atenção no fim de jogo. Saímos ganhando e a gente sabe que na Libertadores tem de jogar com garra até o fim. Agora é trabalhar”, lamentou.

Terceiro colocado no Grupo 4, que teve San Lorenzo e Atlético Paranaense nas duas primeiras posições, o Flamengo disputará agora a Copa Sul-Americana, além da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Pelas duas competições nacionais, aliás, suas próximas partidas serão contra o Atlético Goianiense, no sábado e na próxima quarta-feira.