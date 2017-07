Nadal sobra e arrasa australiano na estreia em Wimbledon

Alvo de preocupação por parte dos fãs, em razão da suposta falta de ritmo na grama, Rafael Nadal mostrou nesta segunda-feira que não há motivos para temores. O campeão no saibro de Roland Garros fez uma estreia arrasadora na grama de Wimbledon, ao superar o australiano John Millman por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/2, em apenas 1h45min.

Na segunda rodada, o tenista espanhol vai enfrentar o norte-americano Donald Young. Será o terceiro confronto entre os dois no circuito profissional. Nadal venceu os dois anteriores, ambos sobre piso duro do Masters 1000 de Indian Wells. Caso confirme o favoritismo, ele poderia cruzar com o brasileiro Thiago Monteiro na rodada seguinte.

Nadal, atual número dois do mundo, chegou a Wimbledon como uma incógnita porque não disputou nenhum torneio preparatório para a grama de Londres. Nos últimos anos, ele vinha competindo ao menos em Queen’s, também na capital britânica. Para piorar, o espanhol teve fraco rendimento num torneio de exibição na semana passada.

Nesta segunda, porém, Nadal não deu qualquer chance para zebras, algo que vem sendo recorrente em sua trajetória em Wimbledon nos últimos anos. Em seu retorno ao Grand Slam – ficou de fora em 2016 por lesão -, o espanhol dominou o rival australiano, 137º do ranking, no fundo de quadra e disparou 33 bolas vencedoras, contra apenas 11 do adversário, que estava acompanhado do aposentado Lleyton Hewitt, capitão australiano na Copa Davis.

Neste ritmo, o favorito faturou três quebras de saque no set inicial. E precisou defender somente um break point. No segundo, Millman chegou a obter uma quebra, mas Nadal quebrou duas vezes e embolsou também a parcial. O terceiro set foi semelhante, com uma quebra para o australiano e três para o espanhol.

Mais cedo, o croata Marin Cilic, sétimo cabeça de chave, estreou com vitória ao derrotar o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/4, 6/2 e 6/3. Seu adversário na segunda rodada será o alemão Florian Mayer, que avançou diante do abandono do sérvio Viktor Troicki antes do início do segundo set. Mayer venceu o primeiro por 6/1.

Já o francês Lucas Pouille, 14º cabeça de chave, superou o tunisiano Malek Jaziri, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4, 6/4 e 7/6 (7/2). Na sequência, ele vai enfrentar o polonês Jerzy Janowicz. Também venceram nesta segunda o alemão Peter Gojowczyk e o italiano Andreas Seppi.