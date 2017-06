Nadal perde apenas um game, massacra georgiano e vai às oitavas em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal segue nadando de braçadas em busca de seu décimo título em Roland Garros. Nesta sexta-feira, ele não tomou conhecimento do georgiano Nikoloz Basilashvili e atropelou por 3 sets a 0, com direito a uma “bicicleta”. O número 4 do ranking perdeu somente um game na partida e triunfou com parciais de 6/0, 6/1 e 6/0.

Nadal protagonizou um verdadeiro passeio nesta sexta para confirmar seu favoritismo com autoridade. Em apenas uma hora e meia de partida, despachou o número 63 do mundo sem ceder sequer um break point ao rival e confirmou o grande momento que vive na temporada, mesmo já aos 30 anos de idade.

Campeão de Roland Garros em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, Nadal é o maior tenista da história no saibro e vem confirmando isso em 2017. Este é o quinto torneio disputado pelo espanhol neste tipo de piso no ano e ele sofreu somente uma derrota até o momento, para Dominic Thiem, em Roma.

Em Roland Garros, Nadal atropelou nas três primeiras partidas. Antes de Basilashvili, o quarto cabeça de chave havia passou pelo francês Benoit Paire, na estreia, e o holandês Robin Haase, na segunda rodada, sem perder sequer um set. Em três partidas, o espanhol cedeu somente 15 games aos rivais. Para se ter uma ideia do domínio, para vencer uma partida de Grand Slam, um tenista precisa vencer pelo menos 18 games.

É nesta toada que Nadal chega às oitavas de final, na qual vai encarar um compatriota. Ele terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 17, que passou nesta sexta-feira pelo checo Jiri Vesely por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3.

Outro dos favoritos que garantiu vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira foi o canadense Milos Raonic. Quinto cabeça de chave em Roland Garros, o tenista sequer precisou jogar uma partida inteira para se classificar. Depois de vencer o primeiro set por 6/1 e estar em vantagem no segundo por 1/0, ele viu o espanhol Guillermo Garcia-López abandonar o duelo por causa de uma lesão muscular.

Garcia-López acusou um problema na coxa esquerda e não teve condições de continuar na partida. Melhor para Raonic, que avançou e terá pela frente na próxima fase o também espanhol Pablo Carreño Busta, cabeça de chave número 20, que surpreendeu o búlgaro Grigor Dimitrov, 11.º favorito, ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/4.

Quem também precisou abandonar sua partida nesta sexta foi o belga David Goffin. Décimo cabeça de chave e considerado um dos favoritos ao título em Paris, o tenista vencia o primeiro set diante do argentino Horacio Zeballos por 5/4 quando torceu o tornozelo direito e não teve condições de continuar em quadra.

Goffin sacava para fechar o primeiro set quando, ao tentar defender um golpe de Zeballos no fundo da quadra, torceu o pé em uma lona próxima às arquibancadas e caiu. Com muitas dores, ainda foi atendido e contou com a solidariedade do adversário, mas não adiantou.

Melhor para o argentino, número 65 do mundo, que vai às oitavas de um Grand Slam pela primeira vez. Agora, ele espera para conhecer seu adversário, que sairá do duelo entre o austríaco Dominic Thiem, sexto cabeça de chave, e o norte-americano Steve Johnson, 25.º.