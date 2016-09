Nadal admite preocupação com umidade de Nova Délhi antes de duelo na Davis

Em busca do retorno à elite do tênis mundial, a Espanha não escondeu o favoritismo para o confronto com a Índia, no fim de semana. Mas a equipe liderada pela capitã Conchita Martínez admite certa preocupação com a alta umidade de Nova Délhi, local do confronto válido pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis.

Um dos mais preocupados com as condições climáticas do duelo é Rafael Nadal, maior destaque do time espanhol. “Estamos acostumados a jogar em condições muito difíceis no circuito, mas a umidade aqui é muito mais elevada. Teremos que ser pacientes porque em jogos de melhor de cinco sets teremos momentos mais duros, com certeza”, afirmou.

Será o retorno do número quatro do mundo às quadras depois da queda precoce no US Open, ainda na fase de oitavas de final. Nadal garantiu estar em boas condições físicas e técnicas para o confronto. “Fiz um bom US Open, perdi uma partida que tive chances de ganhar e estava competindo bem”, disse o tenista, eliminado pelo francês Lucas Pouille em Nova York.

Assim como Nadal, a Espanha tenta se reabilitar na Copa Davis. A tradicional equipe não joga pelo Grupo Mundial há dois anos. Entre outros resultados inesperados na competição, incluindo uma derrota para o Brasil, em São Paulo, o time espanhol sofreu sucessivas quedas até disputar o Zonal. Agora está perto de retornar à elite.

No caminho está a Índia, de poucos destaques individuais. O principal jogador é o experiente Leander Paes, que jogará duplas com Saketh Myneni. Eles terão pela frente Feliciano e Marc López, que foram campeões em Roland Garros. Marc ainda faturou a medalha de ouro nas duplas no Rio-2016 ao lado de Nadal.

Em Nova Délhi, Nadal só jogará em simples. E será o responsável por abrir o confronto, contra o local. David Ferrer será o outro representante da Espanha em simples. Ele jogará na sexta-feira contra Saketh Myneni. Os duelos serão invertidos no domingo.