Na véspera do duelo, atacante do México afirma: ‘Podemos parar Cristiano Ronaldo’

O México estreia na Copa das Confederações neste domingo. E logo na primeira batalha na Rússia, terá pela frente Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa, em Kazan, ao meio-dia (de Brasília). A perspectiva de encarar o melhor jogador do mundo, no entanto, não parece assustar os atletas mexicanos, pelo menos não o atacante Raúl Jiménez.

“Não precisamos nem falar que ele (Cristiano Ronaldo) é um grande jogador. Mas nós também somos uma grande equipe, e eu estou certo de que podemos pará-lo”, considerou o jogador do Benfica em entrevista ao site da Fifa.

Apesar da análise, Jiménez reconheceu o talento do adversário. Afinal, a seleção portuguesa conta com outros bons nomes e chega à Copa das Confederações após ter conquistado a Eurocopa no ano passado. Em especial, o atacante elogiou o futebol do lateral Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund.

“Eu gosto do jeito que o lateral-esquerdo Guerreiro joga. Meu companheiro de equipe Pizzi também está aqui. Ele é um meio-campista muito clássico. E há outros nomes no ataque: Cristiano, claro, Nani e Quaresma também. Eles são muito habilidosos e podem mudar o jogo quando quiserem”, analisou.

Comandado pelo ex-são-paulino Juan Carlos Osorio, o México chega como um dos candidatos à classificação no Grupo A, que conta também com Portugal, Rússia e Nova Zelândia. Para Jiménez, é justamente a disciplina da equipe que pode levá-la longe na Copa das Confederações.

“Nós somos uma equipe muito unida, que realmente entende as diferentes fases que precisamos passar. Quando é hora de treinar, treinamos, e quando é hora de dar um passo atrás e relaxar, fazemos também. Não importa seu nome ou a liga em que joga. Estamos todos juntos nessa e lutamos pelo mesmo objetivo. Isso é muito importante”, afirmou.