Na primeira sessão do semestre, Bolsa de Tóquio fecha em leve alta

A Bolsa de Tóquio fechou o primeiro pregão do segundo semestre em alta tímida, em um pregão marcado pela baixa liquidez. A causa do baixo volume de negociações foi as vésperas do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, que fecham os mercados mais cedo hoje e deixam os operadores em casa amanhã.

O índice Nikkei terminou a sessão com alta de 0,11%, aos 20.055,80 pontos. Os papéis da Honda Motor subiram 0,10%, em dia de divulgação de dados de vendas de automóveis nos Estados Unidos. Já os da Nintendo cederam 2,02%, em mais um pregão ruim para ações de tecnologia.

Durante o pregão, os investidores também passaram a ver com menos pessimismo a forte derrota do Partido Liberal Democrata, do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, nas eleições legislativa de Tóquio.

Segundo a consultoria de risco político Eurasia, a derrota não indica uma saída de Abe do poder, mas o enfraquece, “além de corroer a tentativa do premiê de ganhar um terceiro mandato como presidente do LPD, em setembro de 2018”. (com informações da Dow Jones Newswires)