Na Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória decidem vaga na final da Copa do Nordeste

Bahia e Vitória decidem uma vaga na final da Copa Nordeste, neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois de vencer por 2 a 1, na última quinta-feira, no estádio do Barradão, o clube rubro-negro entra em vantagem, podendo empatar para se classificar. O time tricolor, como fez um gol no campo adversário, avança com uma simples vitória por 1 a 0. Caso vença por 2 a 1, a definição vai sair das penalidades máximas.

Este vai ser o segundo clássico Ba-Vi dos quatro previstos para 11 dias – dois pela Copa do Nordeste e dois pela decisão do Campeonato Baiano. O Bahia entra em campo mordido porque praticamente atuou com um jogador a menos no último duelo, uma vez que o centroavante Gustavo foi expulso aos 19 minutos de jogo.

Além disso, o Bahia perdeu duas peças importantes do seu setor ofensivo de uma vez. Além de Gustavo, suspenso, o atacante Hernane teve uma fratura na tíbia nos minutos iniciais do duelo. O atacante deverá ficar três meses de molho antes de retornar aos gramados. Maikon Leite e João Paulo podem ganhar uma chance.

O Vitória, por sua vez, vai manter a mesma base do jogo de ida. Existe ainda uma pequena possibilidade de Cleiton Xavier e o argentino Dátolo atuarem juntos no meio de campo, enquanto que Paulinho briga por uma vaga no setor de ataque.

O técnico Argel Fucks manteve a dúvida e também alertou os seus jogadores sobre a dificuldade esperada. “É uma disputa de 180 minutos e só estamos na frente após os primeiros 90 minutos”, concluiu.