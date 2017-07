Murray minimiza dores no quadril e anuncia que será pai pela 2ª vez

Alvo de preocupação por parte dos fãs britânicos, Andy Murray minimizou neste domingo as dores no quadril que vêm atrapalhando sua preparação para Wimbledon. O número 1 do mundo, e atual campeão do Grand Slam londrino, garantiu que o problema não deve afetar seu rendimento em quadra a partir desta segunda-feira.

“Me sinto muito melhor nestes últimos dias. Se eu estiver amanhã como estou agora, estarei em boas condições para jogar. Estarei bem para jogar sete partidas”, declarou o líder do ranking, citando o número de jogos necessários para chegar ao título.

Murray revelou que as dores no quadril não são novidade para ele. “Eu tenho problemas no quadril desde muito jovem. Não é algo novo. Só que nos últimos dias passou a doer mais”, declarou. “As dores têm me dado certa dificuldade na movimentação, para acertar alguns golpes e ajustar algumas posições em quadra.”

O escocês virou motivo de preocupação na semana passada, ao desistir de um torneio de exibição, por conta das dores. Antes, fora eliminado logo na estreia na grama do Torneio de Queen’s, tradicional preparação para Wimbledon. O problema físico e a falta de ritmo geram expectativa sobre o rendimento do atual campeão nesta segunda.

Murray vai abrir o torneio, na quadra central, contra Alexander Bublik. O russo é apenas o 134º do ranking e veio do qualifying. O tenista da casa, apesar da expectativa, disse não se incomodar com a pressão do favoritismo. “Este é um torneio extremamente importante, então estou preocupado, sim. É um pouco estressante quando você não consegue treinar por alguns dias”, admitiu.

Apesar disso, Murray segue como um dos principais favoritos ao título. Até o suíço Roger Federer, líder na preferência das maiores casas de apostas londrinas, considera o britânico como forte candidato ao bicampeonato.

Na véspera do início do torneio, o tenista ganhou um bom motivo para deixar as dores de lado. Ele anunciou que será pai pela segunda vez. Ele e Kim Murray, casados desde abril de 2015, já tem uma filha, Sophia Olivia, de um ano e meio de idade.