Muricy visita CT do São Paulo e conversa com Dorival em preparação para clássico

O ex-técnico Muricy Ramalho esteve no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, nesta quinta-feira. Foi a primeira visita de Muricy como “consultor informal” do time tricolor. Ele conversou com Dorival Junior e integrantes da comissão técnica do time no período da manhã e almoçou com membros da diretoria tricolor, entre eles o presidente Leco e o diretor-executivo de futebol do clube, Vinicius Pinotti.

O treino à tarde aconteceu com portões fechados, sem a presença do ex-treinador. Na semana passada, Dorival disse que aprovava a atuação de Muricy como “consultor” do clube durante a reta final do Campeonato Brasileiro, em que o time vive o risco de ser rebaixado pela primeira vez em sua história.

A diretoria já tinha conversado com o ex-treinador. Uma possibilidade era de que ele fosse contratado como coordenador de futebol. Por causa de um contrato que Muricy tem com o canal SporTV, ele negou ter interesse em cargos remunerados no São Paulo, mas disse estar disponível para atuar como um “consultor”, de forma informal. Após a conversa, o diretor-executivo de futebol do São Paulo, Vinicius Pinotti, “aceitou” a ajuda em nome do clube.

“Qualquer auxílio será bem-vindo, ainda mais de uma pessoa como Muricy, que é meu amigo e que eu respeito. Ele chegou a me ligar duas ou três vezes preocupado com a repercussão desta história. De minha parte, essa colaboração jamais será um problema. Qualquer proposta para o bem do São Paulo será bem-vinda”, disse Dorival.