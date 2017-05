Muntari abandona jogo na Itália após racismo e é suspenso

ROMA, 2 MAI (ANSA) – Após ser alvo de insultos racistas no Campeonato Italiano, o jogador ganense Sulley Muntari, do Pescara, abandonou o campo antes do término da partida, recebeu um cartão amarelo e foi suspenso por um jogo.

Na partida do último domingo (30) contra o Cagliari, Muntari ouviu gritos racistas das arquibancadas do estádio Sant’Elia e pediu à arbitragem para que interrompesse o jogo aos 45 minutos do segundo tempo por conta das ofensas. No entanto, o árbitro rejeitou o pedido e ainda aplicou um cartão amarelo por reclamação no jogador, que saiu do campo deixando seu time, lanterna do campeonato, desfalcado. O caso repercurtiu nos principais jornais do mundo inteiro, inclusive nas Organizações das Nações Unidas (ONU). Durante uma coletiva de imprensa em Genebra, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein afirmou que o jogador é “um exemplo na luta contra o racismo”.

“É necessário fazer mais manifestações contra o racismo a nível nacional ou internacional no campo de futebol, um problema persistente e que pede uma grande atenção por parte da Fifa”, ressaltou al-Hussein.

Ao longo de sua carreira, Muntari, de 32 anos, atuou em outros clubes italianos como Milan e Inter de Milão. Esta não é a primeira vez que acontece um incidente deste tipo no local. Em 2010, a partida entre Cagliari e Inter de Milão foi interrompida durante alguns minutos após o camaronês Samuel Eto’o ter sido alvo de insultos racistas. (ANSA)