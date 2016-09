Mundial de Futsal encerra 1ª fase e define Irã como rival do Brasil nas oitavas

A primeira fase do Mundial de Futsal foi encerrada na noite deste domingo, na Colômbia, e determinou que o Irã será o adversário do Brasil nas oitavas de final. Os iranianos se classificaram como um dos quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos da competição organizada pela Fifa depois de terem empatado por 3 a 3 com o Azerbaijão, justamente neste domingo, em Medellín.

Com o empate, o Irã fechou a primeira fase na terceira posição do Grupo F, com quatro pontos, sendo que o Azerbaijão também se classificou como vice-líder desta chave com a mesma pontuação e irá medir forças com a Tailândia na próxima fase. Líder do Grupo D, com nove pontos, o Brasil assegurou o topo isolado no último sábado ao massacrar Moçambique por 15 a 3 na rodada final da chave.

Atuais bicampeões mundiais, os brasileiros enfrentarão os iranianos às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira. Caso confirme seu favoritismo disparado no confronto, o Brasil poderá ter pela frente nas quartas de final a dona da casa Colômbia, que nas oitavas de final encara o Paraguai, na terça-feira.

Já a Espanha sofreu um pouco, mas confirmou favoritismo para avançar como líder do Grupo F ao derrotar Marrocos por 4 a 3, em Bucaramanga, na noite deste domingo. Assim, os espanhóis seguiram com 100% de aproveitamento e somaram nove pontos. Os espanhóis terão pela frente nas oitavas de final o Casaquistão, que em outro confronto deste domingo arrasou as Ilhas Salomão por 10 a 0, em Medellín, e assegurou a vice-liderança do Grupo E, com seis pontos.

Quem avançou às oitavas de final como líder do Grupo E foi a Argentina, que no primeiro confronto disputado neste domingo empatou por 2 a 2 com a Costa Rica, em Bucaramanga, para chegar aos sete pontos. Assim, os argentinos irão enfrentar nas oitavas de final a Ucrânia, que fechou a primeira fase como vice-líder do Grupo F.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Colômbia x Paraguai

Brasil x Irã

Rússia x Vietnã

Espanha x Casaquistão

Argentina x Ucrânia

Itália x Egito

Tailândia x Azerbaijão

Portugal x Costa Rica