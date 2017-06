Multas e parcerias são apostas da gestão Doria para recapeamento

No caso de recapeamento, que envolve a pavimentação de uma longa extensão da via e não apenas a cobertura de um buraco, o serviço não saiu do zero nos quatro primeiros meses da atual gestão. No mês passado, teve início o programa chamado Asfalto Novo, cuja meta é recapear 286 mil metros quadrados neste ano, valor que supera a soma dos dois últimos anos da gestão Haddad (225 mil metros quadrados), para o qual a atual gestão “vai investir R$ 210 milhões oriundos do Fundo de Multas.”

De acordo com a gestão João Doria (PSDB), o Asfalto Novo já recapeou 7,5 mil metros quadrados da Rua Joana Pedroso dos Santos, em Pirituba, zona norte, e 42% da Avenida 9 de Julho, que liga o centro ao bairro de Itaim-Bibi, na zona oeste da capital. “Nessa primeira etapa do programa, serão 286 mil metros quadrados de vias recapeadas, por meio de parceria com 27 empresas”, diz a Secretaria das Prefeituras Regionais.

Parceria

O governo diz também que, ainda no segundo semestre de 2017 “será firmada uma parceria com as concessionárias de serviço público, como Sabesp e Comgás, que prevê recapeamento de mais 400 mil m² neste ano. Por fim, há a possibilidade de repasse de verba federal e estadual para os mesmos serviços, incluindo o recapeamento da Paulista. Ou seja, serão, pelo menos, mais de 686 mil m² de recape, número muito maior do que nos anos anteriores”, diz a nota oficial.

