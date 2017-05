MP vai investigar suposto jogo virtual Baleia-Azul

O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu inquérito civil para investigar o suposto desafio virtual Baleia-Azul, que incentivaria a automutilação e o suicídio, e também para retirar do ar as páginas virtuais que o veiculam. O Ministério da Justiça também determinou que a Polícia Federal ajude na apuração sobre o jogo, que já teria causado onda de suicídios na Rússia, em 2015 e 2016, e passou a ser divulgado no Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.