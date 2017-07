Motorista do Uber fez bafômetro e passageiro narra como em um jogo de futebol

Motorista do Uber, Paulo Roberto estava transportando um passageiro quando foi parado por agentes da operação Lei Seca e teve de fazer o teste do bafômetro. Poderia ser apenas uma parada comum, mas o passageiro, Ceryx Constantino, tornou o momento memorável.

Ceryx gravou a cena e narrou como se fosse um jogo de futebol decisivo.

O vídeo foi compartilhado no Twitter pela enteada do motorista na última terça-feira, 4, e já conta com mais de 34 mil retuítes e 65 mil curtidas.

O próprio passageiro também compartilhou o vídeo completo e revelou que sua “alegria” foi potencializada por bebidas alcoólicas que havia tomado.