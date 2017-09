Mostra em SP traz influência da gastronomia italiana no Brasil

SÃO PAULO, 21 SET (ANSA) – A cidade de São Paulo recebe a partir desta quinta-feira (21) a exposição “Nossa Itália Brasileira – Mostra Sabor & Arte”, que aborda a influência da gastronomia italiana entre os brasileiros. Com patrocínio exclusivo da empresa Comgás, a mostra acontece até 4 de novembro na Oca do parque Ibirapuera, em São Paulo. A exposição é recomendada para pessoas entre 27 e 60 anos e tem funcionamento de terça-feira a domingo, das 9h às 17h locais.

Durante a mostra, o visitante poderá fazer uma imersão em obras de arte nacionais e italianas, que retratam elementos gastronômicos, desde a manipulação dos ingredientes até as tradicionais refeições familiares. O projeto tem o objetivo de explicar como a gastronomia italiana representa um valor cultural. No percurso, é possível ver a chegada dos imigrantes ao Brasil e informações sobre café e a economia do país. Além disso, a mostra exibe a fabricação dos vinhos, os pães e massas, mercados de rua e a tradição familiar. O visitante ainda poderá interagir com as obras por meios de atividades sensoriais. (ANSA)