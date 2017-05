Mosaic reverte lucro e registra prejuízo líquido de US$ 900 mil no 1º tri

São Paulo, 2/5 – A fabricante de fertilizantes norte-americana Mosaic registrou prejuízo líquido de US$ 900 mil no 1º trimestre de 2017, revertendo um lucro líquido de US$ 257 milhões em igual período do ano passado, reportou a empresa em balanço divulgado nesta terça-feira, 2. Com isso, a empresa não registrou lucro por ação. Analistas projetavam um lucro líquido por ação de US$ 0,18.

Já a receita da companhia caiu de US$ 1,67 bilhões para US$ 1,58 bilhão na mesma base de comparação, com recuo de 5,4%. A empresa atribuiu o desempenho à forte queda dos preços de fertilizantes, que acabou ofuscando o aumento no volume comercializado.

Os lucros operacionais durante o trimestre foram de US$ 30 milhões, abaixo dos US$ 163 milhões do ano anterior, pressionados pelos menores preços de fosfato e potássio, parcialmente compensados por menores custos de matérias-primas de fosfato e gerenciamento eficaz de despesas.

Por segmento, as vendas de fosfatos caíram 7,7% no trimestre, para US$ 839 milhões. Em volume, a comercialização atingiu 2,3 milhões de toneladas, dentro do intervalo previsto pela companhia, de 2 milhões a 2,3 milhões de toneladas, a um preço médio de US$ 327 a tonelada.

A receita líquida com a venda de potássio subiu 57%, para US$ 414 milhões. Foram vendidas 2 milhões de toneladas, abaixo da projeção da empresa, que ia de 2,15 milhão a 2,3 milhão de toneladas. O preço médio por tonelada foi de US$ 172. (Com Dow Jones Newswires)