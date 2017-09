Morre Jake LaMotta, boxeador que inspirou filme com De Niro

NOVA YORK, 20 SET (ANSA) – O pugilista norte-americano Jake LaMotta faleceu nesta quarta-feira (20), aos 95 anos, por complicações ligadas à pneumonia, informou a família.

O boxeador foi um ícone do esporte entre as décadas de 1940 e 1950 e inspirou o filme “Touro Indomável” (1980). O longa dirigido por Martin Scorsese teve Robert De Niro interpretando o boxeador, em um roteiro baseado nas memórias do pugilista.

LaMotta nasceu no Bronx, em Nova York, em 1922, e contabilizou 83 vitórias e apenas 14 derrotas entre 1941 e 1954. Sua rivalidade com Sugar Ray Robinson foi uma das maiores da história do boxe norte-americano. (ANSA)