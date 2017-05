Morre Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e Audioslave

SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) – Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, morreu na noite desta quarta-feira (17), aos 52 anos, em Detroit, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo a rede norte-americana CNN, o representante do cantor, Brian Bumbery, disse que a morte de Cornell foi “súbita e inesperada”. A emissora também informou que a família está chocada e que pede privacidade neste momento. O músico tinha se apresentado com a banda na quarta-feira à noite no Fox Theatre, em Detroit, e participaria hoje do festival “Rock the Range”, em Columbus.

Chris Cornell nasceu na cidade de Seattle em 1964. Formou o Soundgarden em 1984, junto do guitarrista Kim Thyail e do baixista Hiro Yamamoto. Cornell também criou o Audioslave, com Tom Morello de Rage Against The Machine, Tim Commerford e Brad Wilk. Em 2010, após ter passado um período em carreira solo, voltou a cantar com o Soundgarden.

Cornell esteve no Brasil em dezembro do ano passado para shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e Curitiba. (ANSA)