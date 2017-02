‘Monogamia não é natural’, diz a atriz Scarlett Johansson

Após menos de um mês do término do casamento de dois anos com o jornalista francês Romain Dauriac, Scarlett Johansson não parece ser muito fã do matrimônio. Em entrevista à Playboy americana, a atriz afirmou que “monogamia não é natural”. “A ideia do casamento é muito romântica e sua prática pode ser muito bela. Mas não acredito que seja natural uma pessoa ser monogâmica. Casamento dá muito trabalho”, disse a atriz de 32 anos. “E o fato de dar muito trabalho para tantas pessoas prova que não é algo natural.” Ela ressaltou que não estava criticando quem se casa. “Já fui casada. Mas acho que definitivamente vai contra algum instinto.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.