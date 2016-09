MoisÃ©s diz que Flamengo foi superior ao Palmeiras: ‘Temos que reconhecer’

O empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, pode ter frustrado a equipe paulista por não ter ganhado o confronto direto pela liderança dentro de casa. Mas, para o meia Moisés, o resultado acabou sendo lucrativo. O jogador disse na saída de campo que, por considerar que o time carioca jogou melhor, ter conquistado a igualdade e mantido a vantagem de um ponto na primeira colocação foi positivo.

“Fizemos um bom jogo, mas o Flamengo foi melhor na partida. Temos que reconhecer. A gente lutou, continuamos líderes. Empatamos com um concorrente direto. Somamos [um ponto], com um jogador a mais. Tem dias que você tem que reconhecer que o adversário foi muito bem”, afirmou o meia, na saída de campo. Moisés atuou em 24 dos 25 jogos do Palmeiras neste Brasileiro.

O Flamengo teve Márcio Araújo expulso no fim do primeiro tempo e, mesmo acuado, saiu na frente com um gol de Alan Patrick, aos 17 minutos da etapa final. O Palmeiras só conseguiu igualar após muita pressão. Gabriel Jesus acertou chute no canto direito de Alex Muralha para fazer 1 a 1, aos 36 minutos. O empate mantém o time alviverde em primeiro, com um ponto de vantagem. Restam mais 13 rodadas.

Moisés explicou que o empate coloca pressão extra no Palmeiras para o clássico com o Corinthians, fora de casa, no sábado. “Temos uma sequência muito pesada pela frente. É importante fazer um grande resultado no clássico”, explicou. Na mesma rodada, porém no domingo, o Flamengo, como mandante, recebe no Pacaembu o Figueirense, que luta contra o rebaixamento.