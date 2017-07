Mistério sobre desaparecimento de barco no Caribe

Forças navais e aéreas de Nicarágua, Estados Unidos e Honduras procuravam nesta sexta-feira um barco pesqueiro desaparecido no Mar do Caribe com 13 pessoas a bordo, sem deixar qualquer vestígio, o que tem intrigado os socorristas.

Das operações participam três navios da Guarda Costeira, oito lanchas e um helicóptero do Exército nicaraguense, um avião do Comando Sul dos Estados Unidos e outra aeronave da Marinha de Honduras, que vasculham desde a tarde de quinta-feira uma vasta zona do Caribe, informou a vice-presidente nicaraguense, Rosario Murillo.

“Estão realizando buscas naval e aérea de Bluefields até Monkey Point, de San Juan da Nicarágua até Monkey Point”, no Caribe, e “não há resultado”, disse Murillo.

A Costa Rica se somou às buscas com “um meio aéreo nas águas limítrofes com a Nicarágua”, e também não encontrou nada.

A Marinha colombiana comunicou nesta sexta-feira “não ter informação sobre naufrágio em seu espaço marítimo”.

O barco lagosteiro de bandeira nicaraguense, “Miss Johana Betsy”, partiu no dia 29 de junho de Corns Island em direção a outros pesqueiros situados em Little Corns Island, no Mar do Caribe, e deveria regressar no dia 3 de julho.

A localização por satélite do barco foi registrada pela última vez na noite de quinta-feira, a 11 milhas náuticas de Little Corns Island, e não houve emissão de sinal de emergência.