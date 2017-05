Ministros da Cultura e da Defesa entregaram cargos, diz líder do PPS na Câmara

Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Cultura, Roberto Freire, entregaram os cargos nesta quinta-feira, 18, após denúncias de que o presidente Michel Temer deu aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A informação é do líder do PPS na Câmara, deputado Arnaldo Jordy (PA). Jungmann e Freire são deputados licenciados pelo PPS.

Pela manhã, o Broadcast Político já havia adiantado que os ministros do PPS deveriam entregar os cargos. A avaliação no partido é de que a situação do governo Temer é insustentável. A bancada do partido na Câmara, composta por nove deputados, defende a renúncia do presidente da República.